Футболки с мишками и кроп-топы: женщинам за сорок не стоит гнаться за трендами

Стилист Саманта Браун поделилась советами, которые помогут женщинам за сорок одеться грамотно.
Не стоит бежать за трендами. Большинство из них подходят подросткам и девушкам. А вот солидным женщинам важно одеться со вкусом, а не носить все самое модное.
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Женщинам за сорок лучше не прибегать к моде нулевых, тренды которых возвращаются в последнее время. Перламутровые тени и джинсы на низкой посадке лучше оставить в прошлом.
Также не стоит покупать пластиковую бижутерию и чокеры. Мишки и смайлкики в гардеробе женщины 40+ не должны присутствовать.
С кроп-топами тоже нужно быть аккуратнее. Их можно надеть только в том случае, если брюки будут с завышенной талией. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.