Как удержать малинник в рамках отведенного участка: преграды не нужны — все проще простого

Малина всем хороша: она сладкая и полезная одновременно. Что является большой редкостью. Однако далеко не каждый дачник спешит сажать на своем участке эти замечательные колючие кусты. Все дело в том, что малинник трудно удержать на одном месте. Растение всегда стремится занять как можно большую площадь. Поэтому его то и дело приходится выкорчевывать. А это не самое простое и приятное дело.

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Если вас сдерживало от посадки малины только это обстоятельство, можете смело бежать в магазин за саженцами. Ведь опытные садоводы рассказали, что малинник можно держать в узде с помощью правильно подобранных соседей.

Итак, ягодные кусты будут уважать границы, если рядом с ними посадить: метлицу, томаты, картофель, фасоль, клубнику и щавель. Эти растения действуют по-разному. Часть из них конкурирует с малиной, и эта борьба не дает ей зайти дальше положенного. Другие так плотно растут, что у кустарника не будет шансов пробиться наружу. А третьи обеспечивают малинник необходимыми питательными веществами. Поэтому кустам нет нужды искать более подходящее место.

Источник: издание belnovosti.by