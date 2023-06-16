Как просушить машинку после стирки: открытая дверца испортит технику — есть другой способ

Многие счастливые обладатели стиральных машин стараются продлить жизнь своей технике всеми доступными способами. И нередко благими с намерениями наносят машинке существенный вред.

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Например, часть хозяек держит дверцу техники распахнутой. Они полагают, что это поможет просушить барабан после стирки. Конечно, внутренним деталям такое проветривание не повредит. Но вот сама дверца от этого сильно пострадает. Со временем от постоянной нагрузки ее крепления провиснут, и машина потеряет герметичность. Что неминуемо приведет к протечкам.

Поэтому дверцу открытой держать не стоит. А чтобы избежать затхлого запаха, который появляется из-за повышенной влажности, специалисты советуют немного выдвинуть лоток для порошка, а также регулярно очищать поверхность резинок и барабана.

Источник: издание belnovosti.by