Души людей нашли в космосе: ученые сделали открытие

Американские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что душа человека на самом деле существует! И после смерти наша частичка улетает в космос.

Ученым из инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка удалось обнаружить в космосе следы электромагнитной жизни. Это зафиксировали высокоточные космические приборы нового поколения.

Души, говорится в отчетности, похожи на яркие вспышки, как молнии. Длина их скопления превышает несколько десятков километров.

Пока ученые активно продолжают работать в этом направлении. В ближайшее время нас ждут новые громкие заявления.

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