Деньги появятся очень быстро: просто проведите этот ритуал 21 июня — скептики лопнут от зависти

Астролог Елена Мун поделилась с россиянами тайными знаниями. По словам эксперта, приближается тот самый день, когда можно пожелать много денег, и Вселенная вас услышит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы обеспечить себя доходами на весь год, необходимо создать талисман. Ритуал следует проводить рано утром в день летнего солнцестояния. Для этого потребуется взять три восковые свечи зеленого или желтого цвета, монеты достоинством 10 рублей и поднос.

«21 или 22 июня встаньте пораньше, идеально — на рассвете. На железный поднос насыпьте монеты, на них поставьте свечи (можно в подсвечнике). Зажигайте свечи со словами: «Свеча горит — деньги привлекает. Богатство приходит ко мне! Истинно!» — посоветовала Мун.

После процедуры монетки необходимо спрятать в дальнем углу жилища, чтобы они никому не попадались на глаза. По заверениям астролога, этот самодельный талисман привлечет богатство в вашу жизнь.

Источник: vnimanie.pro