Названы самые грязные пляжи курортов Краснодарского края и Крыма

Начался летний сезон и тысячи россиян поехали отдыхать на Черное море - на курорты Краснодарского края. Однако ученые предупредили, что надо быть осторожными, так как не все пляжи безопасные.
По словам заслуженного эколога России, директора Всероссийского института охраны природы Андрея Пешкова, в некоторых местах можно столкнуться с грязной и зараженной морской водой.
«Наиболее загрязненные морские воды в Ялте, Туапсе и Севастополе. Похожие проблемы могут возникнуть и в Сочи», - заявил эколог.
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