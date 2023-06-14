Города уйдут под воду: Нострадамус предсказал ужасающие бедствия, с которыми столкнется человечество в 2023 году

2023 год уже отличился рядом катаклизмов. Были землетрясения и извержения вулканов. Недавно также оказались затоплены некоторые населенные пункты.
Живший в XVI веке французский провидец Нострадамус в свое время оставил несколько печальных пророчества, касательно 2023 года. И уже тогда пророк видел, что этот год приготовил для человечества много испытаний природного характера.
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Нострадамус предсказал, что в океане произойдут толчки, которые приведут к мощнейшим цунами. Это приведет к печальным последствиям: несколько прибережных городов могут уйти под воду.
Напомним, что французский ученый умер в далеком 1566 году, оставив после себя множество пророчеств и предсказаний, которые продолжают расшифровывать и по сей день.