Запускать две стирки подряд ни в коем случае нельзя и вот почему — важные нюансы, о которых молчат

Ситуации, когда грязное белье копится какое-то время, а стирается одним днем — нередки, и в этом главная ошибка. Поступая таким образом, техника быстро истратит свой ресурс, будет часто ломаться и придет в негодность.

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От мастера по ремонту бытовых приборов стало известно, как точно нельзя обращаться со стиральной машиной, и первое, на что он обратил внимание — это стирка одна за другой.

Детали машинки в процессе работы нагреваются, и если не делать хотя бы 30-минутный перерыв, прежде чем запускать второй цикл, то может случиться перегрев, а это или поломка, или сокращение срока службы в перспективе.

Оптимальной ежедневной нагрузкой эксперт назвал две стирки. Если вещей много, то лучше распределить их на несколько подходов.

По материалам «АиФ»