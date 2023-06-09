Астролог Савельева раскрыла, кому придется переехать уже этим летом: перемены затронут три знака зодиака

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«Рыбам этим летом сулит переезд в новую квартиру, но не все так радужно. Так как переезд скорее всего будет или вынужденный или квартира без ремонта.

Близнецов летом потянет на перемены эти перемены будут не только в работе, но в смене страны. Причем переезд будет не долгосрочный, а месяца на 3-4, потом их опять куда то потянет.

А у Скорпионы этим летом тоже идёт жажда чего то нового в смене места жительства. Но получится только в конце лета, слетать на разведку, к координальным переменам пока не готовы», – высказалась эксперт.