Астролг предупредила — будьте осторожны: денежный гороскоп на 9 и 10 июня

Астрологи регулярно делают прогнозы и делятся тем, что сулят звезды. Зачастую они помогают избежать серьезных проблем. Российский астролог Елена Мун рассказала, что произойдет 9 и 10 июня в финансовом плане. Она предупредила, что не стоит делать, а также, какие действия точно принесут пользу.
По словам астролога, наступит хорошее время для предпринимателей. Однако им нужно стать более активными, так как это нужно звездам. Это лучшее время для новых бизнес-идей и переговоров. Однако Мун отметила, что нужно быть особенно осторожными с документами.
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«9-10 июня, 21-22 лунные сутки, луна в Рыбах. Возрастает энергичность, активность, уверенность в себе — направляйте все это на пользу для себя. Хороший период для активных действий в бизнесе и творческих проектах, для решения финансовых вопросов и рабочих задач.
Стоит воздержаться от визитов в официальные инстанции и подачи документов. Избегайте излишней лености, не стоит надеяться на удачу: важны ваши активные действия», — рассказала Мун порталу «А теперь внимание!».