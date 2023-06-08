Еще не поздно: подкормите клубнику прямо сейчас — ягоды станут крупнее и быстрее созреют

В начале лета у клубники уже появляются завязи, однако это не является препятствием для внесения очередных удобрений. Ведь на количество и качество урожая можно повлиять даже в этот период развития растений.

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Чтобы ягода была крупной, опытные дачники рекомендуют полить клубничные кусты раствором калия. Для его приготовления нужно взять 1 большую ложку препарата на 10 литров воды. Этого объема средства хватит на 1 квадратный метр грядок.

А если вы хотите ускорить созревание плодов, то используйте в качестве подкормки состав из воды и борной кислоты. На ведро жидкости нужна одна щепотка порошка. Расход этого удобрения такой же, как в прошлом случае.

Источник: izvmor.ru