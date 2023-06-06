Сделайте это с перцами в начале июня, иначе не дождетесь урожая — не затягивайте

В начале июня саженцам перцев следует уделить особое внимание. Опытные дачники рекомендуют в этот период тщательно осматривать кусты, чтобы вовремя успеть удалить первые завязи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Делать это нужно обязательно, иначе будущий урожай окажется хилым и скудным. Дело в том, что ранняя завязь существенно тормозит дальнейшее цветение. Так как растение пускает все ресурсы на формирование плодов. Поэтому, чтобы равномерно распределить ресурсы, нужно первые завязи отщипнуть.

После проделанной процедуры растение выпустит гораздо больше новых бутонов. Что приведет вас к богатому урожаю овощей.

Источник: издание belnovosti.by