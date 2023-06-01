Чем полить чахлые кусты перцев, огурцов и помидоров — воспрянут на следующий день

Если вы стали замечать, что часть посадок выглядит вяло, то немедленно отправляйтесь в магазин. Но не в садовый, а в продуктовый. Ведь для того, чтобы взбодрить уставшие кусты, вам потребуется только пакетик лимонной кислоты.

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Опытные дачники советует брать на 10 л теплой воды 1 ст. ложку кислого продукта. Этим раствором следует полить все проблемные посадки. Подкормку рекомендуется проводить в вечернее время. На один куст нужно вылить около 0,5 л целебного состава.

Эффект от проделанной работы вы увидите уже на следующий день. Воспрянут даже самые хилые растения.

Источник: издание belnovosti.by