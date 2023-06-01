Сбросят груз проблем, станут счастливее: астролог Савельева назвала три знака зодиака, которые могут уволиться в июне

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«Близнецам в июне можно смело увольняться, т.к они могут рассчитывать на легкое и приятное трудоустройство.

У Весов в июне радужные перспективы, особенно в плане денег. Можно ожидать выгодной работы и хороших поступлений. Единственное, во второй декаде придется выдержать некоторое ухудшения условия труда.

А вот у Водолеев в июне идут конфликты на работе из за тех иллюзий, что себе придумали. Те вещи которые не обговорили с начальством выплывут и станут причиной того, что работа не соответствует тому, чего ожидали и будет стремление уволится», – поделилась эксперт.