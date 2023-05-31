Добавить 3 ложки при поливе огурцов: напрочь забудете про желтые и сохнущие листья (народная подкормка)

Огурцы очень любят медовую воду. Сладкого продукта понадобится совсем немного, зато вы забудете про желтые и засохшие листья и соберете отличный урожай хрустящих овощей.

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Мед помогает огурцам расти еще быстрее, увеличивая количество завязей и плодов. Также повышает иммунитет растений. Почва становится более питательной.

Приготовить медовую подкорму очень просто. Растворите три чайные ложки любого меда (можно взять самый старый, завалявшийся в шкафу, которому много лет, он свойства не теряет) в пяти литрах теплой воды.

Тщательно перемешайте и полейте каждый кустик под корень по пол-литра свежего раствора.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии»