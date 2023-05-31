Полная чаша любви: астролог Савельева назвала самые благоприятные даты для свадьбы летом-2023

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По словам эксперта, в июне будет сразу пять хороших дат: 6, 9, 13, 17, 30. Потом уже числа начнут сокращаться. Так в июне для свадьбы смело можно выбирать: 2, 6,11,13 число, а в августе лишь 25 и 26.

Также Савельева раскрыла идеальные даты для событий, которые должны принесли накопления и прибыль. Это 15 и 30 июня, 11, 28, 31 июля, а также 3, 24, 25, 2, 30 августа.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог.