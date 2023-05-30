Как очистить фильтр вытяжки от жирного налета за 10 минут — будет блестеть

Вытяжку рекомендуется чистить хотя бы пару раз в месяц. Но не все хозяйки об этом помнят. Поэтому, когда техника начинает барахлить, многие начинают искать мастера. Хотя нужно всего лишь убрать накопившийся жир с фильтра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если вы оказались в подобной ситуации, просто извлеките фильтрующую решетку из прибора и положите ее в глубокий таз с теплой водой. Далее посыпьте деталь толстым слоем соды и лимонной кислоты. Подождите около 10 минут, а затем удалите размягченные загрязнения с помощью мягкой тряпки.

После этой процедуры вытяжка станет работать как новая. Проводите такую очистку регулярно, чтобы техника прослужила как можно дольше.

Источник: Telegram-канал «Хозяйские будни»