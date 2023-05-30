«Доллар забьют кирпичом!»: экономист предрек апокалипсис «американцу» — уже осенью

Экономист Василий Колташов считает, что уже скоро доллару может прийти реальный конец. И причина кроется совсем не в ценах на нефть.

«На мировой арене все более весомую роль будет играть страны БРИКС, что приведет к появлению новой системы финансовых отношений. То есть доллар будут забивать кирпичом», — заявил он.

По словам аналитика, представители стран уже обсуждают новую валюту, которая полностью заменит доллар. И решение могут принять уже осенью.

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