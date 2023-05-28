Признаки, которые укажут на то, что ваша женская энергия заблокирована

Женщина. Фото: Global Look Press 

Эксперты объясняют отсутствие поклонников тем, что женщина перестала слышать свое внутреннее «Я».

Стало известно, что мешает женщине обрести счастье в личной жизни. Во всем виноват заблокированный канал ее энергетики.

Психологи подсказали, что сигнализирует о закрытой женственности.

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Во-первых, раздражительность. Мужчины любят легких и жизнерадостных женщин. Если вы ругаетесь и злитесь очень часто, это может свидетельствовать о заблокированной женственности.

Во-вторых, потеря интереса к себе любимой. Если женщина перестала за собой ухаживать или делает это неосознанно, это считывают окружающие.

В-третьих, чрезмерная самостоятельность мешает женщине проявляться. Мужчина не чувствует себя сильным рыцарем рядом с такой девушкой.

В-четвертых, апатичность уводит женщину в мир пессимистичных мыслей. И мужчинам такая женщина перестает транслироваться как манкая особа. Об этом рассказали в womanhit.ru.

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