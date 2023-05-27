Надоел неприятный запах: что делать, если обычный дезодорант не справляется

Чтобы не страдать от запаха пота, воспользуйтесь этими подсказками.

На случай, если дезодорант не справляется с устранением неприятных запахов от подмышек, поможет раствор разведенного лимонного сока, уксуса и кислотного тоника. Бактерии не терпят кислую среду. Поэтому они не будут размножаться и вызывать неприятный запах.

Еще важно прекратить мыться щелочными гелями для душа и мылом. Эти средства только усиливают запах.

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Стоит наносить антиперспирант не днем, а перед сном. Средствам с этиловым спиртом в составе необходимо несколько часов, чтобы подействовать. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.