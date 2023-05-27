«Баланс – прежде всего»: как правильно носить одежду с металлизированной текстурой

Ксения Бородина в куртке с эффектом «металлик». Фото: Global Look Press 

Стилист-имиджмейкер, основатель «Школы стиля» Полли Рыжова дала совет модницам.

Эксперт по моде рассказала, как грамотно носить трендовые вещи цвета металлик.

Металлизированные текстуры актуальны, но важно уметь их встраивать в свой гардероб.

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«Баланс – прежде всего. Харизматичная юбка или брюки, будто сделанные из серебристой фольги, будут уместно смотреться в паре с простой белой футболкой или базовой рубашкой. И наоборот, блестящий топ составит удачный сет с любимыми джинсами», – рассказала стилист.

«Девушкам размера plus-size носить металлизированные ткани нужно аккуратно. Они отражают свет, поэтому могут делать определенные зоны тела заметно массивнее. Если нет уверенности в правильном выборе одежды, лучше отдать предпочтение сияющей обуви и аксессуарам. «Стальные»кеды или сумка-шопер с эффектом «металлик» станут маленькой, но остромодной деталью образа», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее были названы самые модные шорты на лето.

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