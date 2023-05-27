Можно смело надевать: какие шорты будут актуальными на лето 2023 года

Шорты. Фото: Global Look Press 

Эксперты советуют присмотреть к этим моделям.

В жаркое время года шорты становятся одним из любимых видов одежды. Мы перечислили, какие варианты будут модными этим летом.

Во-первых, присмотритесь к джинсовым шортам. Лучше выбрать варианты свободного кроя. Их можно сочетать с рубашками и футболками. 

Джинсовые шорты. Фото: Global Look Press 

Во-вторых, бермуды будут актуальны. 

«Стилизуйте их кожаным ремнем, рубашкой свободного кроя и удлиненным пиджаком. Так ваш образ будет презентабельным и деловым. Обувь к таким шортам желательно подбирать на каблуке: туфли, босоножки, лоферы или мюли», – рассказала стилист в беседе с marieclaire.ru.

Джиджи Хадид в бермудах. Фото: Global Look Press 

В-третьих, льняные шорты будут в тренде. 

«Актуальными будут модели в темно-коричневом цвете, черном, синем или хаки. Кстати, на таких шортах складки будут почти незаметными», – добавила стилист.

Кейт Миддлтон в льняных шортах. Фото: Global Look Press 

В-четвертых, можно присмотреться к юбке-шортам.

Лучше выбирать варианты мини и миди на высокой посадке. Тогда юбка не будет расширять бедра.

Мария Горбань в юбке-шортах. Фото: соцсети 

В-пятых, костюмные шорты. 

«Лучше всего приобрести костюм тройку с жилетом, чтобы экспериментировать с разными аутфитами», – заключила стилист Юлия Зверева.

Костюмные шорты Ксении Бородиной. Фото: соцсети 

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