Можно смело надевать: какие шорты будут актуальными на лето 2023 года

В жаркое время года шорты становятся одним из любимых видов одежды. Мы перечислили, какие варианты будут модными этим летом.
Во-первых, присмотритесь к джинсовым шортам. Лучше выбрать варианты свободного кроя. Их можно сочетать с рубашками и футболками.
Джинсовые шорты. Фото: Global Look Press
Во-вторых, бермуды будут актуальны.
«Стилизуйте их кожаным ремнем, рубашкой свободного кроя и удлиненным пиджаком. Так ваш образ будет презентабельным и деловым. Обувь к таким шортам желательно подбирать на каблуке: туфли, босоножки, лоферы или мюли», – рассказала стилист в беседе с marieclaire.ru.
Джиджи Хадид в бермудах. Фото: Global Look Press
В-третьих, льняные шорты будут в тренде.
«Актуальными будут модели в темно-коричневом цвете, черном, синем или хаки. Кстати, на таких шортах складки будут почти незаметными», – добавила стилист.
Кейт Миддлтон в льняных шортах. Фото: Global Look Press
В-четвертых, можно присмотреться к юбке-шортам.
Лучше выбирать варианты мини и миди на высокой посадке. Тогда юбка не будет расширять бедра.
Мария Горбань в юбке-шортах. Фото: соцсети
В-пятых, костюмные шорты.
«Лучше всего приобрести костюм тройку с жилетом, чтобы экспериментировать с разными аутфитами», – заключила стилист Юлия Зверева.
Костюмные шорты Ксении Бородиной. Фото: соцсети
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