Можно смело надевать: какие шорты будут актуальными на лето 2023 года

В жаркое время года шорты становятся одним из любимых видов одежды. Мы перечислили, какие варианты будут модными этим летом.

Во-первых, присмотритесь к джинсовым шортам. Лучше выбрать варианты свободного кроя. Их можно сочетать с рубашками и футболками.