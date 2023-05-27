Звезды благоволят: кто из знаков станет счастливым в июне

Счастье. Фото: Global Look Press 

Эксперты дали прогноз на первый месяц лета.

Астрологи уверены, что три знака достигнут душевного спокойствия этим летом.

Светлая полоса может наступить в жизни Львов, Рыб и Близнецов.

Согласно прогнозам, предстоящий переезд поможет Близнецам наладить новую жизнь.

Львы смогут реализовать все свои задумки и проекты. Благополучие и успех будут сопровождать их как в работе, так и в личной жизни.

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Рыбы же получат поддержку от удачи уже к концу мая. Астрологи советуют им использовать этот период для саморазвития. Об этом рассказали в sterlegrad.ru.

Напомним, ранее стало известно, обладательницы каких имен выходят замуж один раз.

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