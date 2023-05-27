Две счастливицы: обладательницы этих имен выходят замуж один раз и навсегда

Стало известно, кому из женщин не приходится задумываться о разводе или повторных браках. Свадьба и муж у них бывают лишь однажды.

При этом, согласно комментариям эзотериков, обладательницы этих двух имен будут счастливы любить долго одного человека.

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Речь идет об именах Марина и Инга.

Марина использует свою интуицию, чтобы отсеять неподходящих партнеров. Если Марина решила остаться с мужчиной, это говорит о ее доверии к нему. Она легко распознает тех, кто испытывает настоящие чувства к ней. Марина готова выйти замуж лишь за человека, который никогда не предаст.