Не совершайте ошибку: эту обувь нельзя класть в стиральную машинку

Обувь. Фото: Global Look Press 

Эти виды обуви лучше стирать вручную.

Есть модели обуви, которые лучше не стирать в машинке-автомате.

Речь идет о кожаной обуви. Кожаная обувь может быть повреждена и деформирована в результате стирки в стиральной машине.

Обувь с замшевой и лакированной поверхностью тоже не подойдет для стирки в машинке. 

А вот сама машинка может пострадать от обуви с металлическими вставками или заклепками.

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Обувь с подошвой из резины или пластика без предварительной чистки от пыли и грязи тоже может пострадать при стирке в машинке.

Обувь на высоком каблуке или платформе может повредить как машинку, так и испортиться сама.

Обувь с элементами декора и другими деталями, требующими особого ухода, нельзя класть в машинку. Об этом рассказали belnovosti.by.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему нельзя стирать полотенце с другими видами текстиля.

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