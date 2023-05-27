Не совершайте ошибку: эту обувь нельзя класть в стиральную машинку

Есть модели обуви, которые лучше не стирать в машинке-автомате.

Речь идет о кожаной обуви. Кожаная обувь может быть повреждена и деформирована в результате стирки в стиральной машине.

Обувь с замшевой и лакированной поверхностью тоже не подойдет для стирки в машинке.

А вот сама машинка может пострадать от обуви с металлическими вставками или заклепками.

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Обувь с подошвой из резины или пластика без предварительной чистки от пыли и грязи тоже может пострадать при стирке в машинке.