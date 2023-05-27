Не совершайте ошибку: эту обувь нельзя класть в стиральную машинку

Есть модели обуви, которые лучше не стирать в машинке-автомате.
Речь идет о кожаной обуви. Кожаная обувь может быть повреждена и деформирована в результате стирки в стиральной машине.
Обувь с замшевой и лакированной поверхностью тоже не подойдет для стирки в машинке.
А вот сама машинка может пострадать от обуви с металлическими вставками или заклепками.
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Обувь с подошвой из резины или пластика без предварительной чистки от пыли и грязи тоже может пострадать при стирке в машинке.
Обувь на высоком каблуке или платформе может повредить как машинку, так и испортиться сама.
Обувь с элементами декора и другими деталями, требующими особого ухода, нельзя класть в машинку. Об этом рассказали belnovosti.by.
Напомним, ранее эксперты объяснили, почему нельзя стирать полотенце с другими видами текстиля.