Эксперты предупредили, почему нельзя стирать полотенце с другими вещами

Стало известно, почему лучше не стирать полотенце с другими видами текстиля.

Оказалось, что полотенце и вашу обычную одежду не стоит загружать в один барабан стиральной машины.

Полотенца нужно стирать при высокой температуре. А вот вещи стоит стирать в прохладной или теплой воде. Поэтому при совместной стирке полотенец и одежды первые просто не отстираются.

А еще сильно загрязненные полотенца и те, что кладутся в стирку после больных, могут оставлять микробы на других вещах.