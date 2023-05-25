Как навсегда избавиться от тараканов на кухне — сбегут в подвал и забудут дорогу назад, не сунутся

Если ваше жилище заполонили непрошеные гости — тараканы, есть один проверенный способ, который поможет вам избавиться от этих вредителей. Так делали еще наши бабушки в СССР. Кстати, подобные профилактические меры можно применять заранее, чтобы не допустить размножения тараканов. Вредители тут же уйдут к соседям или в подвал, забыв дорогу назад. А кухня станет самым безопасным местом — тараканы туда не сунутся.

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Берем нашатырный спирт и воду. На 2 литра воды уйдет 2 ложки аптечного средства. Получившимся раствором советуют провести влажную уборку в доме — и делать так как минимум дважды в неделю, уделяя особое внимание плинтусу и вентиляции.

Запах нашатыря отвадит тараканов, которые бросятся в бегство. Кстати, есть еще одно более действенное средство — скипидар. Его можно нанести на плинтус и вентиляцию. Тараканы исчезнут с кухни раз и навсегда. Проводить влажную уборку нужно в защитных перчатках.

По материалам taraklop.ru