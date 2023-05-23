Опасный день — давление может подскочить: мощная магнитная буря нанесет удар по Земле

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Врач Андрей Тяжельников предупредил россиян о последствиях магнитных бурях. Он отметил, что это явление может повлиять на давление, пульс и общее самочувствие метеозависимых людей. Также эксперт рассказал, что во время таких бурь увеличивается вероятность головных болей и головокружения, пишет «РИА Новости».

Тяжельников решил уточнить, что магнитные колебания могут усиливать выработку гормонов стресса, которые влияют на работу нервной системы. По этой причине страдает самочувствие людей.