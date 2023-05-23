Опасный день — давление может подскочить: мощная магнитная буря нанесет удар по Земле

Ученые недавно признались, что вспышки на Солнце участились. Поэтому стало больше опасных дней, когда Землю накрывают магнитные бури. На этот раз работники центра «Фобос» сообщили, что грядет череда магнитных бурь. Одна случилось ночью 23 мая, а вторая нанесет удар в ночь на 24 мая.
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Врач Андрей Тяжельников предупредил россиян о последствиях магнитных бурях. Он отметил, что это явление может повлиять на давление, пульс и общее самочувствие метеозависимых людей. Также эксперт рассказал, что во время таких бурь увеличивается вероятность головных болей и головокружения, пишет «РИА Новости».
Тяжельников решил уточнить, что магнитные колебания могут усиливать выработку гормонов стресса, которые влияют на работу нервной системы. По этой причине страдает самочувствие людей.