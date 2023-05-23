Начнутся хаос и крупные конфликты: астролог Зараев поразил неутешительным прогнозом на начало лета

По словам эксперта, в первой декаде месяца в отношениях между людьми будут преобладать конструктив и созидание. Также первые недели лета станут благоприятными для творчества.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот уже после 10 числа убывающая Луна спровоцирует хаос, поэтому поведение большинства людей изменится. Это будет длится до 19 июня. Астролог отметил, что после этого периода нужно будет срочно все брать в свои руки и действовать.

Также он спрогнозировал, что возможна дестабилизация во второй и третьей декадах месяца на международной арене. Он признался, что возможен риск возникновения больших конфликтов. Астролог рекомендует подождать с путешествиями, если кто-то их планировал.