Мощнейшая вспышка на Солнце класса «М»: ученые предупредили, что конец весны и начало лета станут роковыми

В этом году стало больше вспышек на Солнце. Напомним, что именно они провоцируют магнитные бури, которые влияют на жителей Земли. Специалисты космических лабораторий на этот раз признались, что активность Солнца снова буквально «сошла с ума».
Отмечается, что причиной служит то, что плазма космического тела взрывается потоком мощных вспышек класса «М», показатели которых находятся в пределах от 1.1 до 8.96.
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Ученые делают прогнозы, что сложившаяся обстановка повлечет за собой роковой солнечный шторм, который будет в конце весны и захватит начало лета.
Удары почувствуются уже 22 мая с 21 часа вечера до полуночи нового дня по столичному времени. Их сила составит 3 балла. Об этом пишет «Курьер.Среда».