Вначале над турецкой горничной все смеялись, а теперь так делают все: унитаз она чистит копеечной жижей

В Турции, как и в России, есть в продаже жидкие хлорные отбеливатели. Горничные местных гостиниц предпочитают именно им очищать унитазы.

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Они стоят сущие копейки, при этом лучше многих других чистящих средств справляются со своей задачей. Хлорные отбеливатели отлично убирают запах, убивают вредные микроорганизмы, бактерии, моментально делают сантехнику чистейшей.

Самые сложные пятна на унитазах (вроде мочевого камня или минерального налета) нужно заливать хлорным отбеливателем на ночь. Утром даже чистить не придется. Просто смойте бачок и готово!

Отметим, что в России, пожалуй, самый дешевый вариант хлорного отбеливателя – это «Белизна», которой пользуются с советских времен. Нужно помнить, что работать с ней нужно в перчатках и проветривать помещение.

Источник: дзен-канал «Мастер ОК»