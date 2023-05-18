Если начинают белеть кончики лука и чеснока, сразу поливайте этим раствором: мгновенно зеленеют

Если зеленый лук и чеснок на кончиках стали отчетливо светлеть, значит, в почве недостаточно для культур азота.

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Растения спасет раствор нашатырного спирта. В 10 литрах воды растворите три столовые ложки нашатыря и опрыскайте перья лука и чеснока в вечернее время суток.

Следующий этап — раствор на основе кальциевой селитры. Готовим его в тех же пропорциях, но уже используем для полива корней с лейки. Во и вся премудрость.

Источник: дзен-канал «Сад, дача, огород».