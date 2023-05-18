Делаем сами чай в пакетиках за пять секунд: трюк с кусочком фольги — и заварка качественная

Не все любят чай в пакетиках, поскольку в них используется мелконарубленный лист. Его вкусовые качества могут вызывать вопросы.
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Между тем каждый из нас за пять секунд может самостоятельно сделать пакетики с чаем из самой отборной заварки.
Возьмите кусочек кулинарной фольги, положите на него ложку заварки и заверните в виде квадрата или просто колобком, но плотным, чтобы ничего не высыпалось.
Потом сделайте в фольге несколько проколов вилкой — и вуаля! Пакетик с чаем готов! Заваривайте с удовольствием.
Источник: Telegram-канал «Лови лайфхак».
Пакетик с чаем из фольги. Фото: соцсети