Делаем сами чай в пакетиках за пять секунд: трюк с кусочком фольги — и заварка качественная

Не все любят чай в пакетиках, поскольку в них используется мелконарубленный лист. Его вкусовые качества могут вызывать вопросы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Между тем каждый из нас за пять секунд может самостоятельно сделать пакетики с чаем из самой отборной заварки.

Возьмите кусочек кулинарной фольги, положите на него ложку заварки и заверните в виде квадрата или просто колобком, но плотным, чтобы ничего не высыпалось.