Как разом избавиться от одуванчиков — ни один сорняк не уцелеет: действуем по инструкции

Казалось бы, вывести одуванчики с дачного участка не так-то и просто. Однако в деревнях лучше других знают, как разом избавиться от этого сорняка с летучими семенами. Сделать это нужно до того, как появятся белые шляпки с парашютиками.

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Готовим средство из жидкого мыла, уксуса и соли. Берем все ингредиенты в равных пропорциях и перемешиваем. Получившимся составом обильно поливаем каждое растение. Лучше всего сделать это в жаркий знойный день.

В том случае, если все было сделано по инструкции, одуванчики едва ли уцелеют. Средство важно наносить точечно, не попадая на другие растения.