«Особенно в жаркую погоду»: эту одежду лучше не носить летом

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«Надо также помнить, что одежда должна быть свободная, из натуральных материалов, например, из хлопка, льна или шелка. Чтобы не нарушать процесс терморегуляции, лучше воздержаться и от применения дезодорантов, так как потоотделение способствует охлаждению организма человека, от нанесения декоративных косметических и тональных кремов, так как они могут привести к перегреву кожи», – добавила специалист в беседе с riamo.ru.