«Особенно в жаркую погоду»: эту одежду лучше не носить летом

Эксперт рассказала, почему летом лучше не надевать черный и темно-синий цвета.
Врач отметила, что темная одежда будет поглощать солнечные лучи. А человек в такой одежде может просто перегреться и получить тепловой удар.
«Цвет вещей может влиять на теплопередачу в зависимости от его способности поглощать или отражать свет и тепло. Так, темные оттенки, например, черный или темно-синий, поглощают солнечные лучи и тепло, поэтому вещи такого цвета могут привести к перегреву организма, особенно в жаркую погоду», – рассказала Олеся Савельева.
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«Надо также помнить, что одежда должна быть свободная, из натуральных материалов, например, из хлопка, льна или шелка. Чтобы не нарушать процесс терморегуляции, лучше воздержаться и от применения дезодорантов, так как потоотделение способствует охлаждению организма человека, от нанесения декоративных косметических и тональных кремов, так как они могут привести к перегреву кожи», – добавила специалист в беседе с riamo.ru.