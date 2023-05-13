Синоптики назвали самые жаркие месяцы и дни лета 2023 года

Стало известно, какая погода ожидается в России в летний период.
Синоптики сообщают, что в столице в июне температура воздуха днем будет находиться в диапазоне от +18 до +24 градусов, а ночью от +15 до +18 градусов. И таких дней будет десять: 2, 3, 9, 13, 14, 21, 23, 24, 29 и 30 июня.
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Что касается июля, в этот месяц на улице станет жарче. От +22 до +26 градусов будет днем. Ночью столбики термометра покажут от 18 до 22 градусов тепла. А еще ожидаются осадки в первой половине июля.
В Северной столице в июне будет прохладнее, чем в Москве. Днем стоит ждать температуру не выше 20 градусов тепла, а ночью – не выше +14. Будет облачная погода с дождями.
В июле в Санкт-Петербурге температура поднимется до 24 градусов тепла днем. Ночью будет от +13 до +17 градусов. Солнечные дни в июле: 1, 6, 12, 13, 22, 23, 25, 28 и 31 числа. Об этом Вильфанд рассказал в kurer-sreda.ru.
Напомним, ранее стало известно, какая погода ожидается в Центральной России в выходные.