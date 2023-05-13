«Даже до 23 градусов»: какая погода ожидается в Центральной России в выходные

Стало известно, какая погода ждет жителей Центральной России в эти выходные.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в субботу и воскресенье в Москве и близлежащих областях температура воздуха порадует россиян. Погодные условия будут соответствовать климатической норме.
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«Уже завтра в Москве и сопредельных областях температура будет вполне комфортная. Во-первых, ночью от 6 до 10 градусов, во-вторых, днем – 20-22, даже до 23 градусов», – заявил синоптик.
«На юге все-таки нормы другие, поэтому там температуры ниже многолетних значений примерно на пару градусов. Это касается и субботы, и воскресенья, и последующих дней. Краснодарский край, Ставрополье – там температура будет такая же, как в Москве», – добавил Вильфанд в беседе с ria.ru.