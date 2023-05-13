«Даже до 23 градусов»: какая погода ожидается в Центральной России в выходные

«На юге все-таки нормы другие, поэтому там температуры ниже многолетних значений примерно на пару градусов. Это касается и субботы, и воскресенья, и последующих дней. Краснодарский край, Ставрополье – там температура будет такая же, как в Москве», – добавил Вильфанд в беседе с ria.ru.