Избегайте этого цвета волос, если хотите выглядеть молодо и свежо — совет эксперта

К сожалению, с возрастом лицо утрачивает былое сияние и гладкость. Особенно это становится видно после 35 лет. В зависимости от типа кожи появляются расширенные капилляры, морщины, пигментные пятна и темные круги под глазами.

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Обычно с этими недостатками помогает справиться косметолог. Но парикмахер-колорист Каролина Акульшина твердо уверена, что цвет волос тоже имеет огромное значение.

По словам специалиста, есть цвета, которые могут превратить ухоженную зрелую женщину в увядающую старуху.

«На мой взгляд, это серый (графит) и черный», — говорит эксперт.

Особенно графитовый и черный цвет старит тех дам, которые от природы имеют теплый тон кожи.

Источник: gorodovoy.ru