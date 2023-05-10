Беда придет: раскрыты знаки зодиака, которые столкнутся с проблемами в ближайшие дни

Эксперты поделились прогнозом на период с 9 по 14 мая. Астрологи предупредили, что за черной полосой придет белая.

И первыми в списке оказались Львы. Им лучше плыть по течению, чтобы не налечь на себя все беды.

«Вы можете ощутить внезапное давление со стороны окружающих. Кроме того, вы будете завершать важные переговоры или проекты на работе. Следует убедиться, что в документах нет ошибок и дважды проверять информацию», – рекомендуют эксперты.

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В ближайшие дни Весы почувствуют себя ужасно. Они будут подавленными и выжатыми, как лимон. Астрологи им рекомендуют успокоиться. Если возникли разногласия с родными и партнерами, то лучше включить рассудительность и все решить с помощью обсуждений.

А вот у Скорпионов наступит хаос в личной жизни. Его нужно стойко пережить.