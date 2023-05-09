Люди этого знака зодиака сказочно разбогатеют этим летом: попадут под денежный водопад

По словам экспертов, летом смогут добиться небывалых высот в материальной сфере те, кто родился под знаком Льва. Рожденных в этот период ждет карьерный взлет и максимальный доход.

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Им Вселенная откроет новые возможности и осыплет деньгами. Отмечается, что руководство будет впечатлено их умением заключать выгодные сделки и справляться со сложными задачами на работе.

Астрологи также рассказали, что во второй половине осени Львов ожидает время умиротворения. Они смогут наконец-то расслабиться и пожинать плоды трудов, пишет Стерлеград.