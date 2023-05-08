Tinder уходит из России: как теперь искать свою любовь

Популярное приложение знакомств Tinder на днях объявило, что уходит из России, и после 30 июня не будет работать.

Психологи советуют тем, кто еще не нашел пару, не огорчаться, и дают советы о том, где можно найти вторую половинку, помимо приложений знакомств.

Психолог Елена Кузнецова считает, что эффект может дать посещение школы танцев, занятия спортом или увлечение интеллектуальными играми.

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