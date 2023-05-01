Альтернатива Турции и Египту: где недорого отдохнуть летом 2023 года

Близится лето и хочется отдохнуть на море. В Египет и Турцию сейчас лететь дороже, чем раньше. Поэтому россияне чаще всего выбирают альтернативу.

Самые популярные направления из недорогих - это Арабские Эмираты. И, кстати, к лету для россиян обещают открыть Тунис.

Чтобы, к примеру, двоим отдохнуть в ОАЭ с завтраками, в трехзвездочном отеле придется потратить от 103 тысяч рублей за неделю. Дубай стоит чуть дороже на двоих - от 110 тысяч рублей.

Находиться на территории страны можно до 90 суток.

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