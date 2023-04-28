Окно останется чистым надолго: это средство не даст грязи и пыли прилипнуть к стеклу

С приходом весны многие проводят в квартире генеральную уборку. И, конечно же, не обходится без мытья окон. Дело это непростое и очень энергозатратное. Именно поэтому хотелось бы, чтобы стекла как можно дольше оставались чистыми. Только как это сделать?

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На самом деле такая возможность есть. О ней рассказали опытные хозяйки. Для того чтобы реже мыть окна, нужно обработать их специальным средством из глицерина, воды и нашатырного спирта.

На 100 мл. воды нужно взять 150 мл. глицерина и 8 капель нашатырного спирта. Взболтайте раствор и с помощью безворсовой тряпки нанесите его на поверхность стекла. Это средство создаст на окнах тонкий защитный слой, который будет отталкивать любые загрязнения.

Источник: remstroiblog.ru