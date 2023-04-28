Какие насекомые полезны для огорода: изводят слизней, тлю, клопов — не прогоняем, приваживаем

Многие садоводы не терпят присутствия клопов на своей территории. И эта нелюбовь понятна, поскольку некоторые виды этого насекомого уничтожают посевы, кустарники и другие культурные растения, а также их плоды.

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Однако не стоит обижать клопа-солдатика, который не только ничем не навредит вашему урожаю, но напротив поможет растениям спастись от вредителей.

Этот вид клопа легко определить по черной окраске с ярким красным рисунком на спинке и надкрыльях.