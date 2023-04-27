Блиновскую поймали на границе и возбудили уголовное дело: попытка сбежать от налогов не удалась

Знаменитого блогера Елену Блиновскую, которая известная своими дорогими марафонами и дружбой с российскими звездами, задержали при попытке пересечь границу Российской Федерации на арендованной машине.

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Инфоцыганка имела на руках билеты на самолет в другую страну. В отношении Блиновской возбудили уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализацию денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретенных в результате совершения преступления («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщает Прокуратура Москвы, бюджет не досчитался из-за Блиновской более 918 миллионов рублей.

По данным СК РФ, марафонщица не пожелала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. Для этого она целенаправленно и формально «раздробила» бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.