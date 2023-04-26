«Такого не было 250 лет»: астролог Савельева предупредила о катаклизмах и назвала опасные месяцы в 2023 году

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«В 2023 году произойдет неординарное событие, которое было до этого 250 лет назад. Плутон, взрывная планета, войдет в знак Водолея, Водолеем управляет уран. Уран это молния. Потом выйдет и мы можем немного передохнуть. Но 20.11.2024 займет свое окончательное положение. Т. е все только начинается. Но это важное космическое положение, что будет в 2023 году.

Эта эпоха несет новые идеи, надежды и мечты. Водолей знак реформ, справедливости и свободы. Мир ждут перемены и перевороты. Это сказывается и на самой земле, земля меняется, перестраивается из-за этого и землетрясения, цунами, пожары и стихийные бедствия. Но так же и в управление будут большие перемены.

Так как Плутон это огненная планета, с одной стороны может все испепелить, это касается и военных действий, так и дать энергии. Но помнить все по справедливости, все эти стихии приведут к чему то новому и некой новой свободе.