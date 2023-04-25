Коридор затмений оставит без денег три знака зодиака: на кого обрушатся проблемы в конце апреля

В список попали Весы. Из ждут финансовые проблемы. Отмечается, что инвестиции могут не дать ожидаемых результатов. Также представители этих знаков зодиака могут быть в этот период слишком сентиментальными и уязвимыми. В какой-то момент им захочется покоя. Астрологи рекомендуют посвятить больше времени семье и избегать лишних рисков.

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А вот Львам лучше на этой неделе не вступать в конфликты. Можно проявить свою скромность и честность. Примечательно, что именно эти качества облегчат вам жизнь в сложный период. И в итоге вам удастся понять, что необходимо изменить, чтобы продвинутся дальше

Водолей

«Ежедневная рутина затянет настолько глубоко, что вы почувствуете чрезмерную усталость. Попытайтесь сосредоточиться на своем здоровье. Не пытайтесь успеть сделать как можно больше. Эту неделю лучше посвятить отдыху», – советуют астрологи.

Не исключено, что этому знаку зодиака придется пересмотреть и переоценить отношение, как личные, так и рабочие.