По 200-500 тысяч рублей и даже миллиону: Мишустин объявил о рекордных единовременных выплатах

В России существуют разные выплаты, которые предназначаются не только пенсионерам и многодетным семьям. На этот раз премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о рекордных единовременных выплатах. Денежная премия в размере миллиона рублей предназначается для педагогов.
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Дело в том, что это касается победителей конкурса «Учитель года России». Главный приз стал больше. Это приурочено к Году педагога и школьника.
«С этого года правительство определило для них единовременное денежное поощрение. По миллиону рублей будут получать победители конкурса "Учитель года России" и по 500 тысяч — призеры. А участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых министерством просвещения, также ждут денежные призы по 200 тысяч рублей», — цитирует премьера ТАСС.