Аромат свежести без всякой химии и затрат: чем заменить кондиционер для белья — вы удивитесь

Чтобы белье благоухало после стирки, вовсе не обязательно покупать дорогой кондиционер. Придать аромат свежести можно и с помощью простых, незатратных средств.

Одно из них — это микс спирта и эфирных масел. Нужно приготовить раствор — на одну часть эфирного масла девять спирта. Дать ему настояться в течение 72 часов, а после можно добавлять в стиральную машинку при стирке белья. Двух столовых ложек будет достаточно.

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