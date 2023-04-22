Коридор затмений и Меркурий в ретрограде: астролог Елена Мун предупредила, что нельзя делать до 16 мая

«23-24 апреля — 4-5 лунные сутки, луна в Близнецах», – пояснила Мун.

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Она также отметила, что до конца ретроградного Меркурия, лучше не планировать важных дел и не принимать важных решений, а также астролог рекомендует отказаться от хирургических и косметических вмешательств.