Коридор затмений и Меркурий в ретрограде: астролог Елена Мун предупредила, что нельзя делать до 16 мая

Эта весна уже успела не раз удивить людей. Однако теперь настал коридор затмений, а также ретроградный Меркурий. Примечательно, что астролог Елена Мун дала гороскоп на 23 и 24 апреля. Она предупредила, что опасный период будет продолжатся, поэтому нужно быть особенно осторожными до 16 мая.
«23-24 апреля — 4-5 лунные сутки, луна в Близнецах», – пояснила Мун.
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Она также отметила, что до конца ретроградного Меркурия, лучше не планировать важных дел и не принимать важных решений, а также астролог рекомендует отказаться от хирургических и косметических вмешательств.
«Конфликты, развязанные в этот период, будут иметь затяжной характер и окажут сильное влияние на дальнейшие отношения», — поделилась специалист по звездам.